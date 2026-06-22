Tragedie în Italia: o româncă și fiica ei de 13 ani au fost găsite moarte într-un apartament din Torino

Publicat 22 iun. 2026, 13:35 Sursă realitatea.net

O femeie româncă în vârstă de 40 de ani și fiica ei de 13 ani au fost găsite moarte într-un apartament din Torino, Italia. Tragedia s-a produs într-o locuință de pe via Domodossola, în cartierul Parella, iar cazul este anchetat de polițiștii italieni.

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