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Cea de-a 14-a ediție a Festivalului Săptămâna Haferland începe astăzi
Festivalul Săptămâna Haferland
Publicat6 aug. 2026, 09:14
Sursărealitatea.net
Nadia Comăneci va fi prezentă sâmbătă și duminică la Criț.
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