Se oprește apa în localitatea Dridu

Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 23 mai 2023, 18:39

Miercuri – 24 mai 2023, în intervalul orar 08.00 – 16.00, echipele RAJA sistează furnizarea apei potabile în localitatea Dridu din județul Ialomița, pentru executarea lucrărilor periodice de întreținere a rezervorului destinat înmagazinării apei potabile

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sistare apărajaDridu