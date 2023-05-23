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Se oprește apa în localitatea Dridu
Se oprește apa în localitatea Dridu
Miercuri – 24 mai 2023, în intervalul orar 08.00 – 16.00, echipele RAJA sistează furnizarea apei potabile în localitatea Dridu din județul Ialomița, pentru executarea lucrărilor periodice de întreținere a rezervorului destinat înmagazinării apei potabile
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