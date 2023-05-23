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Se oprește apa în localitatea Dridu

Se oprește apa în localitatea Dridu

Se oprește apa în localitatea Dridu

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 23 mai 2023, 18:39

Miercuri – 24 mai 2023, în intervalul orar 08.00 – 16.00, echipele RAJA sistează furnizarea apei potabile în localitatea Dridu din județul Ialomița, pentru executarea lucrărilor periodice de întreținere a rezervorului destinat înmagazinării apei potabile

Miercuri – 24 mai 2023, în intervalul orar 08.00 – 16.00, echipele RAJA sistează furnizarea apei potabile în localitatea Dridu din județul Ialomița, pentru executarea lucrărilor periodice de întreținere a rezervorului destinat înmagazinării apei potabile.

"Rugăm toți utilizatorii afectați de această oprire să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă," transmite RAJA.

Sursa: Realitatea de Ialomita

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