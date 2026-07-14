România și alte opt țări vor sancțiuni financiare pentru organizațiile sportive care acceptă sportivi ruși și belaruși

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 iul. 2026, 21:49

România s-a alăturat unui grup format din alte opt state membre ale Uniunii Europene care solicită limitarea finanțării acordate organismelor sportive internaționale ce permit revenirea în competiții a sportivilor din Rusia și Belarus.

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