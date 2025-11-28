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Reformă cu orice preț: premierul ignoră avizul CSM
Reformă cu orice preț: premierul ignoră avizul CSM
Bolojan convoacă o ședință extraordinară la Palatul Victoria
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