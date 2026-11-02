Peste 250 de magazine participă la campania reducerilor de Black Friday. Alertă DNSC privind fraudele online

Peste 250 de magazine participă la Black Friday 2026. DNSC avertizează asupra fraudelor online și explică cum vă puteți proteja banii și datele personale.
Peste 250 de magazine s-au înscris în campania de reduceri Black Friday din acest an, iar aproximativ o treime dintre comercianți au anunțat că vor începe promoțiile de vineri. Autoritățile atrag însă atenția că perioada marilor reduceri este și una favorabilă infractorilor cibernetici, care încearcă să profite de interesul cumpărătorilor prin diverse metode de înșelăciune.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis o alertă privind tentativele de fraudă online și recomandă utilizatorilor să fie extrem de atenți înainte de a accesa linkuri sau de a efectua plăți pe internet.
Fraude de Black Friday: magazine și firme de curierat imitate cu ajutorul inteligenței artificiale
Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că unele dintre ofertele spectaculoase promovate pe rețelele sociale pot ascunde tentative de fraudă. Printre metodele utilizate de infractori se numără mesajele false despre colete blocate, solicitările de plată a unor taxe suplimentare sau notificările privind presupuse rambursări.
Mai mult, atacatorii folosesc tot mai frecvent instrumente de inteligență artificială pentru a imita identitatea unor magazine online, bănci sau companii de curierat. Astfel, creează site-uri și mesaje false care pot părea autentice și pot induce în eroare chiar și utilizatorii atenți.
Cum vă puteți proteja banii și datele personale de Black Friday
Pentru a evita fraudele în perioada reducerilor, DNSC recomandă respectarea unor reguli esențiale de securitate:
Nu accesați linkurile primite prin SMS sau e-mail de la expeditori necunoscuți.
Nu aprobați tranzacții pe care nu le-ați inițiat personal.
Nu comunicați nimănui codul PIN, parolele de acces sau codurile de confirmare primite pe telefon.
Verificați ofertele direct pe site-urile oficiale ale magazinelor.
Nu efectuați plăți prin intermediul unor linkuri suspecte primite în mesaje.
Verificați notificările despre livrări și eventualele taxe suplimentare direct în contul oficial al firmei de curierat.
O atenție deosebită trebuie acordată mesajelor care anunță probleme cu livrarea coletelor, adrese incomplete sau necesitatea achitării unor sume suplimentare. Acestea pot reprezenta metode prin care infractorii încearcă să obțină datele bancare ale victimelor.
Ce trebuie să faceți dacă ați fost victima unei fraude online
Persoanele care constată că au fost înșelate în timpul cumpărăturilor online trebuie să acționeze rapid.
Primul pas este contactarea imediată a băncii pentru blocarea cardului și limitarea eventualelor pierderi financiare. De asemenea, este important să păstrați capturile de ecran ale mesajelor, conversațiilor și paginilor suspecte, deoarece acestea pot constitui probe.
Ulterior, incidentul trebuie raportat autorităților, prin depunerea unei sesizări la Poliție și la Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).
Black Friday aduce oportunități pentru cumpărături la prețuri reduse, dar și riscuri suplimentare în mediul online. Verificarea magazinelor, a ofertelor și a mesajelor primite poate face diferența dintre o achiziție avantajoasă și o fraudă.