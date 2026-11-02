Luca Niculescu nu va participa la Ora prim-ministrului din cauza unei întâlniri cu sindicatele

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 nov. 2026, 15:18

Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat luni un document prin care premierul Luca Niculescu anunță că nu va fi prezent la „Ora prim-ministrului” din 2 noiembrie, întrucât are o întâlnire cu reprezentanții a cinci confederații sindicale.

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