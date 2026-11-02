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Luca Niculescu nu va participa la Ora prim-ministrului din cauza unei întâlniri cu sindicatele

Luca Niculescu

Luca Niculescu

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Ialomita ca sursă preferată
Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 nov. 2026, 15:18

Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat luni un document prin care premierul Luca Niculescu anunță că nu va fi prezent la „Ora prim-ministrului” din 2 noiembrie, întrucât are o întâlnire cu reprezentanții a cinci confederații sindicale.

Conform scrisorii transmise de Departamentul pentru relația cu Parlamentul, agenda premierului include, la ora programată pentru ședința plenară, o discuție cu liderii sindicatelor.

„Referitor la adresa dumneavoastră, prin care ne informaţi cu privire la invitaţia adresată prim-ministrului de a participa la şedinţa Camerei Deputaţilor, din data de 2 noiembrie 2026, în cadrul „Orei prim ministrului”, vă aducem la cunoştinţă că, având în vedere agenda domnului prim-ministru, acesta nu va putea participa la activitatea menţionată”, se precizează în documentul aprobat de conducerea Camerei Deputaților.

Solicitarea AUR privind execuția bugetară

Invitația către premier a fost formulată inițial de grupul parlamentar AUR. Pe 28 noiembrie, Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat o solicitare prin care formațiunea politică cerea prezența lui Luca Niculescu pentru a prezenta situația execuției bugetare, datoriilor și plăților restante.

Grupul parlamentar AUR solicită participarea domnului Luca-Alexandru Niculescu, prim-ministrul Guvernului României, în vederea introducerii pe ordinea de zi a şedinţei plenului Camerei Deputaţilor a dezbaterii politice organizate la Ora prim-ministrului în data de 2 noiembrie 2026 pentru a prezenta situaţia reală privind execuţia bugetară, datoriile şi plăţile restante precum şi nivelul real al deficitului bugetar. Solicităm primului-ministru să prezinte Parlamentului: deficitul ESA estimat pentru 2026 şi reconcilierea cu deficitul cash; lista măsurilor, cu impactul fiecăreia în lei, pentru 2027-2030, inclusiv ţinta pentru 2028; cum va fi atinsă ţinta de sub 3% (2,8%) din PIB în 2030 fără taxe noi şi fără tăierea investiţiilor publice; de ce ţinta cash pentru 2026 (6,2% din PIB) este peste ţinta ESA (6,0%), invers faţă de 2024 – 2025, când deficitul ESA a depăşit deficitul cash, şi ce plăţi din anii anteriori explică această diferenţă

a transmis grupul parlamentar AUR într-o solicitare aprobată de Biroul permanent al Camerei Deputaților Grupul parlamentar AUR
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