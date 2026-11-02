Luca Niculescu nu va participa la Ora prim-ministrului din cauza unei întâlniri cu sindicatele

„Grupul parlamentar AUR solicită participarea domnului Luca-Alexandru Niculescu, prim-ministrul Guvernului României, în vederea introducerii pe ordinea de zi a şedinţei plenului Camerei Deputaţilor a dezbaterii politice organizate la Ora prim-ministrului în data de 2 noiembrie 2026 pentru a prezenta situaţia reală privind execuţia bugetară, datoriile şi plăţile restante precum şi nivelul real al deficitului bugetar. Solicităm primului-ministru să prezinte Parlamentului: deficitul ESA estimat pentru 2026 şi reconcilierea cu deficitul cash; lista măsurilor, cu impactul fiecăreia în lei, pentru 2027-2030, inclusiv ţinta pentru 2028; cum va fi atinsă ţinta de sub 3% (2,8%) din PIB în 2030 fără taxe noi şi fără tăierea investiţiilor publice; de ce ţinta cash pentru 2026 (6,2% din PIB) este peste ţinta ESA (6,0%), invers faţă de 2024 – 2025, când deficitul ESA a depăşit deficitul cash, şi ce plăţi din anii anteriori explică această diferenţă”