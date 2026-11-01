Moșii de toamnă 2026: Data exactă și tradițiile pentru Sâmbăta Morților

Sâmbătă, 7 noiembrie 2026, este rânduită Sâmbăta Morților, cunoscută și sub denumirea de Moșii de toamnă. Ziua este dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice prin rugăciuni și acte de milostenie.
În calendarul ortodox, data Sâmbetei Morților variază anual în funcție de rânduielile bisericești. Pentru anul 2026, pomenirea colectivă a morților este stabilită pentru sâmbătă, 7 noiembrie.
Denumirea „Moși” face referire la strămoși și, în sens larg, la toți cei decedați din familie sau comunitate. Prin slujbele de pomenire, credincioșii își păstrează legătura spirituală cu generațiile anterioare.
Tradiții și alimente pentru Sâmbăta Morților
Credincioșii pregătesc pachete cu alimente care urmează a fi binecuvântate la biserică și apoi împărțite. Nu există o listă obligatorie de produse, conținutul variind în funcție de tradițiile locale.
Coliva, preparată din grâu fiert și îndulcit cu zahăr sau miere, este considerată simbol al vieții veșnice.
Pâine, colaci, vin și diverse feluri de mâncare casnică.
Fructe de sezon, precum struguri, pere sau nuci, dar și plăcinte cu dovleac.
În anumite regiuni se păstrează obiceiul adăugării unui bănuț în pachet, asociat cu belșugul, deși această practică nu face parte din rânduiala bisericească.
Slujbe și îngrijirea mormintelor
Ziua este marcată prin participarea la Sfânta Liturghie și la parastas, cu aducerea pomelnicelor. În numeroase zone ale țării, credincioșii curăță locurile de veci, duc flori și aprind lumânări în memoria celor dragi.
Pomenirea este urmată frecvent de o masă comună cu rudele sau vecinii. Totodată, alimentele pregătite sunt oferite persoanelor aflate în nevoie, ca formă de milostenie săvârșită în numele celor decedați.