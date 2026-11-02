Economie· 2 min citire

Pensiile care au scăzut după recalculare

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Ialomita ca sursă preferată
Scris deIonut Dumitrescu
Publicat2 nov. 2026, 08:59
Sursăcapital

Recalcularea pensiilor din septembrie 2024 a dus la scăderea valorii pentru unii pensionari din grupele de muncă, potrivit analizei expertului Sorin Nemeș. Acesta indică o eroare în noua lege care afectează stagiile scurte de cotizare.

Expertul în domeniul pensiilor Sorin Nemeș a susținut că recalcularea a diminuat punctajele unor pensionari care au lucrat în condiții grele. Analiza sa, publicată pe un grup de Facebook dedicat subiectului, compară formulele de calcul din vechiul și noul sistem legislativ.

Potrivit lui Nemeș, Legea 263/2010 prevedea stagii complete de cotizare diferențiate, variind între 15, 17, 20, 22 sau 25 de ani, în funcție de uzura fizică și riscurile profesionale. Aceste categorii includeau minerii, siderurgiștii și mecanicii de locomotivă. Formula de calcul raporta suma punctelor realizate la stagiul complet aplicabil fiecărui pensionar, rezultatul fiind înmulțit cu valoarea punctului de pensie.

În acest sistem, un stagiu de cotizare mai scurt conducea la un punctaj mediu anual mai mare pentru același număr de puncte, reflectând condițiile deosebite sau speciale de muncă. Expertul consideră că această metodă permitea o diferențiere corectă a pensiilor în funcție de riscurile asumate.

Mecanismul din Legea 360/2023

Sorin Nemeș explică că Legea 360/2023 a eliminat noțiunea de punctaj mediu anual și a introdus Valoarea Punctului de Referință (VPR). Aceasta a fost stabilită la 81 de lei, prin raportarea valorii punctului de pensie din august 2024, de 2.032 de lei, la un stagiu fix de 25 de ani.

Noua formulă înmulțește numărul total de puncte cu VPR, incluzând implicit raportarea la stagiul de 25 de ani. Potrivit analizei expertului, utilizarea acestui reper comun a modificat efectele stagiilor diferite de cotizare asupra valorii finale a pensiei.

Analiza indică o asimetrie în beneficiarii noii formule. Persoanele care aveau stagii complete de 30-35 de ani ar fi fost avantajate de raportarea indirectă la numitorul de 25 de ani. În schimb, pensionarii cu stagii mai scurte, de 15 sau 20 de ani, au pierdut avantajul oferit anterior de raportarea la perioadele reduse de cotizare.

ADEVĂRUL MATEMATIC DIN SPATELE RECALCULĂRII: Cum a fost mascată tăierea pensiilor pentru grupele de muncă în noua Lege 360/2023!

Foarte multă lume se întreabă de ce pensionarii care au lucrat în condiții grele (Grupa I, Grupa a II-a, condiții speciale sau deosebite) s-au trezit cu pensii mult mai mici pe hârtie în urma recalculării. Explicația nu este o eroare a sistemului informatic, ci o eroare gravă de arhitectură legislativă, introdusă conștient în noua lege.

Iată cum a fost mascat un abuz matematic printr-o simplă formulă de calcul:

1. Cum se calcula pensia înainte? (Echitate în funcție de uzura fizică)

În vechiul sistem (Legea 263/2010), formula recunoștea că un miner, un siderurgist sau un mecanic de locomotivă nu poate munci fizic la fel de mulți ani ca o persoană în condiții normale. De aceea, stagiul complet de cotizare era variabil (15, 17, 20, 22 sau 25 de ani, în loc de 35 de ani).

Formula de calcul era:

Pensia = (Suma Punctelor Realizate / STAGIUL COMPLET VARIABIL) x Valoarea Punctului de Pensie

Dacă aveai aceleași puncte, dar stagiul tău legal era mai mic (de exemplu, 20 de ani în loc de 35), împărțirea la un numitor mai mic îți oferea un punctaj mediu anual mai mare și, implicit, o pensie corectă, proporțională cu riscul și uzura.

2. Artificiul din noua Lege 360/2023: Mascarea numitorului în VPR

Noua lege a eliminat complet noțiunea de „punctaj mediu anual” și a introdus VPR (Valoarea Punctului de Referință), fixată la 81 de lei.

De unde vine acest 81 de lei? Este valoarea punctului de pensie din august 2024 (2.032 lei) împărțită la un stagiu mediu fix de 25 de ani, aruncat nejustificat în lege:

VPR = 2.032 lei / 25 = 81 lei

Dacă desfășurăm matematic noua formulă (Număr Total de Puncte x VPR), ea arată de fapt așa:

Noua Pensie = Număr Total de Puncte x (2.032 lei / 25)

3. Cine câștigă și cine pierde?

Prin această asimilare forțată sub un singur numitor universal (25), s-a creat o discriminare uriașă:

Sunt avantajați toți cei care pe vechile legi au avut stagii complete de cotizare mari (30-35 de ani). Împărțirea punctelor lor la 25 (prin intermediul VPR) le-a crescut artificial valoarea pensiei.

Sunt pedepsiți crunt exact cei care au avut stagii de cotizare mai mici de 25 de ani! Punctele lor, în loc să fie raportate la stagiul lor real și mai scurt (ex. 15 sau 20 de ani), sunt acum înmulțite cu un VPR penalizator, care are la bază numitorul de 25.

Noua lege a pensiilor a comis o eroare fundamentală de echitate socială: a tratat în mod egal situații complet inegale. Punctele de stabilitate au fost prezentate ca un stimulent pentru rămânerea în activitate, însă aplicarea lor retroactivă a devenit doar un paravan matematic.

Prin ascunderea stagiului unic de 25 în definiția VPR, statul a confiscat dreptul legitim al celor care au cotizat masiv pe perioade mai scurte din cauza condițiilor extreme de muncă. Pe hârtie, pensiile lor au scăzut; în realitate, au fost înghețate, urmând să piardă la fiecare indexare viitoare până când inflația va topi diferența primită prin decizia aflată în plată

a explicat expertul în domeniul pensiilor Sorin Nemeș într-o postare pe un grup de Facebook Sorin Nemeș

Nemeș contestă și modul în care au fost aplicate punctele de stabilitate, concepute pentru a recompensa perioadele suplimentare de activitate. Expertul consideră că efectele acestora nu compensează diferențele rezultate din schimbarea formulei.

Concluzia analizei este că noua lege a tratat uniform situații profesionale diferite, riscând să dezavantajeze pensionarii care au muncit în condiții grele. Diminuările observate pe deciziile de recalculare ar putea avea efecte pe termen lung, inclusiv asupra evoluției pensiilor după viitoarele indexări cu inflația.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe