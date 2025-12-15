Conflict deschis cu Bruxellesul: Ungaria dă în judecată Curtea de Justiție a UE după amenda-record pentru migrație

Ungaria dă în judecată Curtea de Justiție a UE

Ungaria a anunțat oficial că va da în judecată Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), în urma unei decizii definitive prin care statul maghiar a fost sancționat pentru modul în care a gestionat zonele de tranzit pentru migranți de la granița cu Serbia.

Anunțul a fost făcut de ministrul justiției de la Budapesta, Bence Tuzson. Într-o hotărâre pronunțată în 2020, CJUE a decis împotriva Ungariei, considerând ilegală operarea zonelor de tranzit pentru solicitanții de azil de-a lungul frontierei sudice a țării.

Ca urmare a neconformării, Budapesta a fost sancționată cu o amendă calificată de autoritățile ungare drept „fără precedent în istoria UE”. Potrivit ministrului justiției, sancțiunea se ridică la 200 de milioane de euro, la care se adaugă penalități de un milion de euro pentru fiecare zi de întârziere până la aplicarea deciziei.

Ungaria cere despăgubiri de la CJUE

Deși hotărârea Curții este definitivă și nu poate fi atacată prin apel, guvernul ungar a decis să inițieze un proces separat împotriva CJUE, solicitând despăgubiri pentru prejudiciile provocate.

Bence Tuzson a explicat că Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede obligația compensării statelor membre pentru daunele cauzate de instituțiile UE. În opinia sa, Curtea a încălcat mai multe reguli procedurale și principii fundamentale, afectând astfel drepturile Ungariei.

Ministrul a sugerat că, în eventualitatea unei decizii favorabile, Curtea de Justiție ar putea fi obligată să suporte o parte semnificativă din amenzile impuse Ungariei către Uniunea Europeană.

„În realitate, nu este o chestiune legală: decizia CJUE are rădăcini mai degrabă ideologice și politice decât legale. Bruxellesul vrea ca Ungaria să le permită migranților să vină în țară. Noi nu putem și nu vom permite acest lucru, de aceea am declanșat procesul”, a declarat Tuzson.

Anunțul marchează o nouă etapă a conflictului de durată dintre guvernul de la Budapesta și instituțiile europene, în special pe tema politicii de migrație și a statului de drept.