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Casele de pensii, asaltate de cereri pentru restituirea CASS plătit la sume mai mari de 3.000 de lei

Realitatea de Ialomita
Scris deRealitatea de Ialomita
Publicat14 aug. 2026, 07:38
Actualizat14 aug. 2026, 07:39
SursăRealitatea.net

Pensionarii din toată țara cer restituirea banilor reținuți pentru CASS. La casele de pensii sunt depuse tot mai multe solicitări, însă reprezentanții instituțiilor spun că, în acest moment, nu există un temei legal pentru restituirea sumelor, potrivit Realitatea Plus.

La casele județene de pensii se adună, lunar, zeci de cereri prin care beneficiarii solicită restituirea contribuției de sănătate reținute din pensie. De la 1 august 2025, din pensiile peste 3.000 de lei se reține 10% CASS, doar pentru suma care depășește acest plafon.

Solicitanții argumentează că măsura este nedreaptă, deoarece au plătit deja contribuții toată viața activă, iar problema a ajuns la Curtea Constituțională.

Pe de altă parte, casele de pensii le cer oamenilor să nu mai depună astfel de solicitări, întrucât, în acest moment, nu există niciun temei legal sau o decizie a instanței care să permită stoparea reținerii și restituirea banilor.

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