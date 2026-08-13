Politica· 1 min citire

Grindeanu anunță o reformă majoră: localitățile ar putea fi comasate dacă PSD ajunge din nou la guvernare

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 18:41

Sorin Grindeanu a anunțat că, dacă va ajunge din nou prim-ministru, intenționează să implementeze o reformă importantă a administrației locale, care ar presupune comasarea unor localități.

Președintele PSD a declarat joi că partidul său va susține o astfel de reformă și că, în cazul în care va reveni la Palatul Victoria, o va pune în aplicare. „Dacă devin premier, o fac”, a transmis Grindeanu, referindu-se la reforma privind comasarea localităților.

Liderul social-democrat consideră că actuala organizare administrativă trebuie schimbată și că există localități care nu mai dispun de resursele necesare pentru a funcționa eficient pe cont propriu.

Reforma ar urmări reducerea fragmentării administrative și o folosire mai eficientă a banilor publici. În acest scenariu, unele localități ar putea fi reunite, ceea ce ar duce la o reorganizare a administrației locale.

Grindeanu a precizat că PSD este dispus să voteze o asemenea măsură, dacă proiectul va fi pus pe masa Parlamentului.

Declarația vine în contextul dezbaterilor tot mai intense privind reforma administrației publice și reducerea cheltuielilor statului. Pentru PSD, reorganizarea localităților ar putea deveni una dintre reformele importante susținute în cazul revenirii partidului la conducerea Guvernului.

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