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Patrick Borcea, monitorizat electronic după ce și-ar fi agresat fosta iubită. Ordin de protecție pentru 6 luni

Patrick Borcea

Patrick Borcea

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 17:19

Patrick Borcea, fiul lui Cristi Borcea, a fost pus sub monitorizare electronică, iar Judecătoria Sectorului 6 a emis un ordin de protecție valabil timp de șase luni, în urma unui incident reclamat de fosta sa iubită.

Potrivit Poliției, femeia a sunat la 112 pe 1 august și a povestit că, după ce a plecat pentru scurt timp de acasă, l-a găsit pe fostul concubin în interiorul locuinței la întoarcere.

Între cei doi ar fi izbucnit un conflict, în timpul căruia bărbatul ar fi amenințat-o și ar fi agresat-o fizic. Ulterior, acesta ar fi plecat din locuință cu cheile apartamentului și ale mașinii femeii.

După verificările polițiștilor, bărbatul s-a prezentat la Secția 20 de Poliție și a predat cheile. Pentru prevenirea unor eventuale acte de violență, polițiștii au emis inițial un ordin de protecție provizoriu, însoțit de monitorizare electronică.

Ulterior, Judecătoria Sectorului 6 a decis emiterea unui ordin de protecție pentru o perioadă de șase luni.

În acest caz sunt continuate cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. Ancheta vizează infracțiuni de amenințare, lovire sau alte violențe și furt calificat.

Până la finalizarea anchetei și a procedurilor judiciare, acuzațiile formulate în cadrul sesizării rămân aspecte cercetate de autorități.

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