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Barcelona, sufocată de turiști. Taxa turistică pentru vizitatori a fost majorată
Barcelona
Publicat28 iun. 2026, 08:16
Actualizat28 iun. 2026, 08:25
Taxa turistică pentru vizitatori în Barcelona poate ajunge la 30 de euro pe zi. Orașul se numără printre destinațiile europene cu cele mai mari taxe pentru turiști.
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