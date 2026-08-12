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Cel puțin două persoane au murit, iar sute de mii au rămas fără electricitate în urma furtunilor din centrul SUA

Furtuni violente în SUA

Furtuni violente în SUA

Scris deStoica Marian
Publicat12 aug. 2026, 08:18
Sursărealitatea.net

Inundațiile au afectat mai multe zone.

Furtuni puternice au traversat regiunea Midwest din Statele Unite, marți, provocând moartea a cel puțin două persoane și lăsând aproape un milion de consumatori fără energie electrică, au anunțat autoritățile.

Un copil de patru ani a murit după ce un copac s-a prăbușit peste locuința sa din Geneva Township, statul Indiana, potrivit adjunctului șefului Biroului Șerifului din comitatul Jennings, Cody Low.

Guvernatorul statului Ohio, Mike DeWine, a anunțat că o persoană a murit în localitatea Roseville, după ce inundațiile au împiedicat echipele de intervenție să ajungă la aceasta.

Presa locală a relatat și despre moartea unei persoane în urma exploziei și incendiului unei locuințe din Portage, Indiana, după trecerea furtunilor. Poliția a precizat că împrejurările deflagrației sunt încă investigate.

Peste 800.000 de gospodării din statele Illinois, Indiana, Ohio și Kentucky nu aveau energie electrică marți, la miezul nopții, ora Coastei de Est.

„Chiar și după ieșirea furtunilor din stat, inundațiile vor continua să reprezinte un pericol grav”, a avertizat guvernatorul statului Ohio.

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