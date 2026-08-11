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Fenomenul David Popovici! Românul a spulberat concurența și a zdrobit recordul Europenelor
David Popovici
David Popovici a oferit o nouă demonstrație de forță la Campionatele Europene de natație de la Paris și s-a calificat spectaculos în finala probei de 100 de metri liber.
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