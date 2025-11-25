Bărbat reținut după ce a încălcat ordinul de protecție și a provocat scandal la domiciliu
Un bărbat din județul Dolj a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecție emis împotriva lui și s-a întors la domiciliul conjugal, unde a provocat un nou scandal. Acesta avea interdicția de a se apropia de soția sa, pe care ar fi agresat-o în repetate rânduri de-a lungul anilor.
Bărbat reținut după ce a încălcat ordinul de protecție și a provocat scandal la domiciliu
Cei doi, ambii în vârstă de 48 de ani, sunt împreună încă din adolescență și au trei fiice. În ultimii ani însă, bărbatul ar fi devenit violent din cauza consumului excesiv de alcool, provocând certuri și distrugeri în gospodărie.
Femeia a obținut în cele din urmă un ordin de protecție valabil o lună, care îl obliga pe soț să părăsească locuința și să păstreze o distanță minimă de 200 de metri față de ea. Cu toate acestea, luni seara bărbatul s-a întors acasă și a început din nou să facă scandal, motiv pentru care femeia a alertat poliția.
Agenții l-au găsit pe individ în curtea casei, iar pe numele lui a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore. „Sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost reținut și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj”, a precizat purtătorul de cuvânt al instituției, Cristian Grigorescu.
Vecinii spun că familia era cunoscută pentru certurile frecvente, iar poliția fusese chemată de mai multe ori în ultimii ani.
Bărbatul urmează să fie prezentat magistraților, care vor decide dacă va fi plasat în arest preventiv. El este acuzat de încălcarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție. Până luna trecută, în România au fost consemnate aproximativ 4.000 de astfel de încălcări.