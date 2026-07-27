Rockstadt Extreme Fest 2026 începe, astăzi, la Ghimbav. Programul complet

Rockstadt Extreme Fest 2026 ziua 1 - 27 iulie 2026 - vezi timeline
Rockstadt Extreme Fest 2026 are loc între 27 și 31 iulie la Ghimbav. Festivalul aduce The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Godsmack și alte nume mari.
Începe Rockstadt Extreme Fest 2026, la Ghimbav
După 12 ediții organizate la Râșnov, Rockstadt se mută la Ghimbav, cu infrastructură modernă, scene mai mari, zone comerciale și de relaxare extinse și o capacitate mărită pentru camping. La Ghimbav, publicul vede exact aceleași producții și aceleași spectacole complete, însă într-un festival limitat la aproximativ 20.000 de participanți.
Peste 100 de formații din România și din întreaga lume vor urca pe scenele festivalului – prima zi îi aduce în prim-plan pe Sabaton și Marilyn Manson, iar ultima se încheie cu concertul trupei britanice The Prodigy.
Programul complet Rockstadt Extreme Fest 2026 pe zile și scene
Programul complet al Rockstadt Extreme Fest 2026, împărțit pe zile și pe cele trei scene: Adrian Rugină, Brașov și Andrei Calmuc, relatează letsrock.ro.
Rockstadt Extreme Fest 2026 ziua 1 - 27 iulie 2026 - vezi timeline
Scena Adrian Rugină
15:50–16:35 — Reverse The Moment
17:30–18:15 — Groza
19:15–20:15 — Heaven Shall Burn
21:30–23:15 — Sabaton
Scena Brașov
16:40–17:25 — Implant Pentru Refuz
18:20–19:10 — Creeper
20:20–21:20 — Black Label Society
23:20–00:50 — Marilyn Manson
Scena Andrei Calmuc
16:25–17:10 — Necrotted
17:40–18:30 — Hackneyed
19:00–20:00 — Vended
20:30–21:30 — Majestica
22:00–23:00 — Alcest
23:30–00:30 — Death Angel
01:00–02:00 — Fu Manchu
Rockstadt Extreme Fest 2026 ziua 2 - 28 iulie 2026 - vezi timeline