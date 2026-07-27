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Actualitate· 2 min citire
Infantino își apără mandatul după scandalurile de la Cupa Mondială: mesaj fără menajamente pentru critici
Donald Trump, Gianni Infantino
Gianni Infantino a reacționat ferm după numeroasele critici care au vizat organizarea Cupei Mondiale 2026. Președintele FIFA a publicat un mesaj amplu pe rețelele de socializare, în care și-a apărat atât activitatea, cât și modul în care a fost gestionat turneul găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.
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