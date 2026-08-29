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Automatizarea și AI-ul au redus semnificativ numărul joburilor pentru tineri

Angajați concediați

Angajați concediați

Scris deStoica Marian
Publicat29 aug. 2026, 20:50
Sursărealitatea.net

Sondajul mai arată că peste jumătate dintre tineri ar fi dispuşi să accepte un loc de muncă fără nicio legătură cu studiile urmate.

Un sondaj realizat de o companie de recrutare arată că 56% dintre respondenți cred că automatizarea și inteligenţa artificială au redus semnificativ numărul joburilor disponibile pentru cei aflaţi la început de carieră, a declarat pentru Radio România Târgu Mureş reprezentantul companiei, Ana Călugăru.

Ana Călugăru: Trei sferturi dintre cei care au între 18 și 24 de ani spun că, în comparație cu anul trecut, le este mai greu să-și găsească un job și explicația stă nu doar în contracția generală a ofertei de locuri de muncă ci și în faptul că, deși joburile entry-level reprezintă în continuare cel mai consistent segment al pieței, cerințele pe care le au angajatorii de la candidați au crescut.

Cel mai mare obstacol la angajare rămâne însă experiența cerută inclusiv pentru posturile de junior, a mai precizat Ana Călugăru.

Studiul mai arată că mai mult de jumătate dintre tineri spun că ar fi dispuşi să accepte un loc de muncă fără nicio legătură cu studiile urmate, doar pentru a avea un venit lunar.

Aproape 40% dintre ei ar face acest compromis temporar, până când ar găsi un post în domeniul în care vor să lucreze.

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