Advertising
Actualitate· 1 min citire
O nouă dronă a căzut pe litoral. De data aceasta pe plaja Mondern, din stațiunea Mamaia | VIDEO
Resturi de dronă pe stabilopozii de la plaja Modern, Mamaia. Foto/Captură video
Publicat29 aug. 2026, 21:43
SursăRealitatea.Net
Alerta a fost dată din nou în această seară în zona Plajei Modern din Constanța, unde autoritățile au intervenit de urgență în urma identificării unui obiect suspect. Din primele informații, există suspiciunea că dispozitivul depistat la țărm ar putea fi o dronă, fiind mobilizate echipe specializate pentru izolarea perimetrului și analizarea obiectului.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 20:53Ce coincidență! Asaltul la Pahonțu, început fix în ziua în care Fritz și-a pierdut mandatul
- 15:10Imagini apocaliptice! Lacul Teghirghiol, secat aproape în totalitate! VIDEO
- 13:36Alertă pe litoral! Fragment de dronă, scos din mare de o turistă: ce a făcut cu el
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News