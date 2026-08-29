O nouă amenințare de la Kremlin: „Este posibil să folosim și arme nucleare!”

Publicat 29 aug. 2026, 20:58 Sursă Realitatea.Net

Președintele Comisiei pentru afaceri internaționale din Duma de Stat a Rusiei, Leonid Sluțki, a lansat un avertisment dur către Occident prin intermediul jurnalistului american Tucker Carlson. Oficialul rus a declarat pentru agenția TASS că Moscova va oferi un răspuns simetric imediat dacă Ucraina va primi componente ale armelor nucleare tactice pentru a le folosi împotriva teritoriului rus.

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