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Alertă ANSVSA la Lidl. Un produs, retras din magazine din cauza bacteriei care poate provoca afecțiuni gastrointestinale
FOTO: Arhivă
ANSVSA a anunțat retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a unui lot de budincă proteică Milbona, vândut în magazinele Lidl. Măsura a fost luată după depistarea bacteriei Bacillus cereus, care poate provoca afecțiuni gastrointestinale.
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