Institutul Naţional de Sănătate Publică anunţă că funcţionează cu un număr diminuat de personal şi cu un program de lucru redus

Publicat 12 aug. 2026, 11:01 Actualizat 12 aug. 2026, 11:02 Sursă realitatea.net

Reprezentanţii Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) au anunţat, miercuri, că funcţionează cu un program de lucru redus şi cu un număr diminuat de personal, în urma reducerii bugetului pentru acest an.

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