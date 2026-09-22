Cum îi putem ajuta pe copii să treacă mai ușor peste virozele de sezon

1

Odată cu revenirea copiilor în colectivitate și schimbarea bruscă a temperaturilor, răcelile și virozele respiratorii încep să fie tot mai prezente. Deși îmbolnăvirile nu pot fi eliminate complet, părinții pot lua câteva măsuri simple pentru a-i ajuta pe cei mici să aibă un organism mai bine pregătit în sezonul rece.