SURSE - Liberalii nu vor participa la votul moțiunii: Mâine scoatem parlamentarii din sală

Ce le-a transmis Sorin Grindeanu membrilor PSD.

Tensiunile politice cresc înaintea votului asupra moțiunii de cenzură, programat marți, în plenul reunit al Parlamentului. Potrivit surselor Realitatea PLUS, liberalii vor participa la dezbaterea moțiunii, iar, în momentul votului, parlamentarii vor ieși din sală, rămânând doar șase membri care vor supraveghea întregul proces.

Potrivit discuțiilor care au avut loc în cadrul ședinței de luni, liberalii au decis să participe la dezbateri, însă în momentul votului vor adopta o abordare diferită.

„Nu. Vom participa la dezbateri. La vot rămânem trei în sală pentru a supraveghea votul. Dar asta nu a cerut dânsul. Este decizia grupului luată în unanimitate”, spun surse din interiorul PNL.

Astfel, șase liberali, trei reprezențanți de la Camera Deputaților și trei de la Senat, vor rămâne în sală să supravegheze votul.

De asemenea, Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor că dacă moțiunea de cenzură va trece, ”partidul trebuie să iasă de la guvernare”.

La rândul său, Sorin Grindeanu a spus în ședința PSD că ”mâine avem o bătălie pe care o câștigăm”, conform surselor Realitatea PLUS.