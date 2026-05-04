Vladimir Putin își întărește securitatea pe fondul temerilor de complot. Ce restricții au primit apropiații liderului de la Kremlin

Kremlinul a intensificat semnificativ măsurile de securitate pentru președintele rus Vladimir Putin, într-un climat marcat de tensiuni interne și temeri legate de posibile tentative de asasinat sau complot. Informațiile apar într-un raport al unei agenții europene de informații, citat de CNN.

Printre măsurile adoptate se numără instalarea unor sisteme de supraveghere inclusiv în locuințele unor persoane din cercul apropiat al liderului rus. De asemenea, cei care lucrează direct cu acesta, de la bucătari și gărzi de corp până la fotografi, nu mai au voie să utilizeze transportul public.

Accesul la Putin a devenit mult mai strict controlat: vizitatorii sunt verificați în mai multe etape, iar membrii anturajului apropiat pot folosi doar telefoane fără conexiune la internet, pentru a reduce riscurile de securitate.

Tensiuni după asasinarea unui general

O parte dintre aceste măsuri au fost introduse în urma uciderii unui general de rang înalt, în decembrie, incident care a amplificat îngrijorările în rândul structurilor de securitate ruse.

Potrivit raportului, autoritățile au redus drastic aparițiile publice ale lui Putin și numărul locurilor în care acesta se deplasează frecvent. Liderul rus și familia sa ar evita în prezent reședințele obișnuite din apropierea Moscovei sau din zona Valdai. În plus, spre deosebire de anul trecut, el nu ar mai fi efectuat vizite la baze militare.

Pentru a menține imaginea publică, Kremlinul ar difuza uneori imagini preînregistrate cu președintele.

După declanșarea războiului din Ucraina, în 2022, Putin ar petrece perioade lungi în locații securizate, inclusiv în buncăre modernizate din regiunea Krasnodar, la Marea Neagră.

Presiuni tot mai mari asupra regimului

Aceste măsuri vin într-un context dificil pentru Rusia, marcat de probleme economice, nemulțumiri interne și rezultate limitate pe frontul din Ucraina.

Estimările statelor occidentale indică pierderi ridicate în rândul forțelor ruse, de ordinul zecilor de mii de militari lunar, în timp ce atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei și avansul lent al armatei sporesc presiunea asupra Kremlinului.

În paralel, costurile economice ale conflictului devin tot mai vizibile, inclusiv prin perturbări ale rețelelor de comunicații în marile orașe.