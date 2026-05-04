Numiri controversate în teritoriu: apropiați de PNL și USR, instalați în funcții, după demisiile PSD

Guvernul Bolojan a declanșat o operațiune masivă de schimbare a puterii în teritoriu, după ieșirea PSD de la guvernare. În doar câteva zile, zeci de prefecți și prefecți și subprefecți au fost demiși, iar în locul lor au fost instalați oameni apropiați de PNL și USR. Lăudătorul lui Ionuț Moșteanu, un polițist cu pensie specială, un cântăreț de muzică rock, dar și o fostă șoferiță de TIR, s-au așezat acum în fotolii de conducere. Realitatea PLUS a cerut puncte de vedere premierului, Ioanei Dogioiu, cât și celor numiți în funcții în diverse județe, însă până la această oră nu am primit niciun răspuns.

Cu moțiunea pentru demiterea care îl paște din umbră, Ilie Bolojan și-a adus subalternii în fruntea prefecturilor, potrivit presei. Nu este vorba de personaje noi pe scena politică, ci de liberali sau USR-iști.



Mișcarea nu vine întâmplător. Totul se întâmplă în plină criză politică, cu moțiunea de cenzură aproape de vot, iar Guvernul accelerează numirile „pe ultima sută de metri”, exact în instituțiile care controlează administrația locală.



Prefecții sunt, practic, brațul Guvernului în teritoriu, iar schimbarea lor în bloc înseamnă control politic direct.



De exemplu, în Argeș este numit un prefect care a apărat public un ministru acuzat de fals în CV, prezentându-l drept „model de integritate”. Nedelcu Darius-Sebastian ocupa până ieri funcția de subprefrect, rol pe care îl preluase cu susținerea USR-ului. Tot acesta este și unul dintre marii susținători ai lui Ionuț Moșteanu.



În Brăila apare un fost polițist pensionat, cu venituri consistente, readus în sistem pe o funcție cheie. Potrivit presei, Florin-Sergiu Dobrescu din PNL are o pensie specială și venituri de aproximativ 4.000 de euro lunar.



De cealaltă parte, o fostă șoferiță de TIR a ajuns direct la conducerea Prefecturii Neamț. Maria Apostol, este noul prefect USR al județului Neamț. Astfel că Guvernul a aprobat numirea a 21 de prefecți noi, printre care și aceasta. Iar în Maramureș , un liberal pe nume Rudolf Stauder a fost numit prefect. Acesta este fost muzician rock, susținător înfocat al premierului Ilie Bolojan. Nu în ultimul rând, un USR-ist, Eugen Terente, a fost numit și el prefect de Tulcea.