„România nu are un guvern de trei luni. Cine își asumă această criză politică?” – Dan Dungaciu, AUR

Prim‑vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a lansat un mesaj extrem de dur, în exclusivitate la Realitatea Plus, după ce liderul partidului, George Simion, le‑a cerut parlamentarilor să se pronunțe public asupra inițierii demersurilor pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Dungaciu avertizează că România traversează una dintre cele mai complicate perioade politice de după 1989, iar instituțiile statului refuză să își asume responsabilitatea.
„Scopul acestui demers este de conștientizare a situației în care se află România”
Suntem într-o situație în care, de trei luni, România nu are un guvern. România se află la intersecția unor crize pe care le gestionează după cum le gestionează. Criza de energie, pe de o parte, este vorba de amenințări de suveranitate. Și din punctul acesta de vedere, nimeni nu face nimic, nimeni nu răspunde, nimeni nu-și asumă absolut nimic, în ciuda faptului că în Constituția României sunt soluții pentru asta, a afirmat Dungaciu.
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„Criza din România este o criză politică. Nu se pot lua decizii tehnice ca să rezolve o problemă politică”
Prim‑vicepreședintele AUR a mai afirmat că lucrurile nu mai pot continua în acest fel și că, până la urmă, cineva trebuie să răspundă pentru faptul că România nu are, de aproape trei luni, un guvern cu puteri depline.
Până la urmă, cineva, instituțiile, reprezentanții instituțiilor, trebuie să ia o decizie. De ce nu iau această decizie? Este întrebarea fundamentală. Criza din România este o criză politică. Nu se pot lua decizii tehnice ca să rezolve o problemă politică.
„Oamenii aceștia trebuie zguduiți într-un fel sau altul”
Rolul pe care l-a avut domnul George Simion și partidul AUR, pentru responsabilizare și pentru a pune presiune pe politicieni, ni se pare mai mult decât binevenit. Oamenii aceștia trebuie conștientizați într-un fel sau altul, trebuie, dacă vreți, zguduiți într-un fel sau altul, să ia niște decizii politice în așa fel încât România să aibă posibilitatea să meargă mai departe, a explicat Dan Dungaciu în exclusivitate la Realitatea Plus.
„Sunt crize peste crize și România nu are un guvern”
Sunt crize peste crize și România nu are un guvern și nimeni nu ia o decizie politică. Democratic vorbind, ce faci ca să sancționezi politicienii care nu se mișcă? Nu se mișcă pentru că nu vor, pentru că interesele lor personale vor fi afectate. Trebuie să existe o reacție civico‑politică. Criza este în terenul Cotrocenului, care blochează instituțiile României. Până la urmă trebuie să ia politicienii noștri o decizie, să pună presiune și să-și asume această criză care e, dacă vreți, în terenul lor, în special în terenul Cotrocenului, care blochează în continuare instituțiile României, a mai precizat prim-vicepreședintele AUR.