Rezultate alegeri Ungaria. Viktor Orban pierde puterea după 16 ani
Viktor Orban
Alegerile parlamentare din Ungaria s-au încheiat cu o participare record și o schimbare majoră pe scena politică.
Maghiarii au votat într-un scrutin parlamentar care pune capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orbán. Opoziția de centru-dreapta, proeuropeană, condusă de Péter Magyar a obținut o victorie categorică cu adjudecând 70% din totalul locurilor din Parlament.
Rezultate parțiale Alegeri Ungaria 98,62% din voturi numărate
TISZA – 138 de mandate
FIDESZ – 55 mandate
Mi Hazánk – 6 mandate
”Maghiarii au scris din nou istorie
Rata de participare arată că au votat peste șase milioane de persoane
Rata record de participare înseamnă că maghiarii au considerat aceste alegeri importante
Tisza se arată optimist în privința rezultatului”
Declarațiile lui Magyar au fost întâmpinate cu ovații entuziaste la evenimentul organizat de partidul Tisza în noaptea alegerilor, pe malul Dunării. Mulți tineri fluturau steaguri maghiare.
Liderii europeni au transmis mesaje de felicitare după victoria lui Péter Magyar în alegerile parlamentare din Ungaria.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a numărat printre primii lideri care l-au felicitat pe Peter Magyar.
„Inima Europei bate mai puternic în Ungaria în această seară”, a transmis Ursula von der Leyen, potrivit The Guardian, adăugând că „Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria. Împreună suntem mai puternici. O țară își revendică din nou drumul european”.
- 09:03 - Nicușor Dan și liderii europeni, mesaje de felicitări pentru Peter Magyar
- 07:28 - Cine este Peter Magyar, liderul Tisza care a pus capăt dominației lui Viktor Orban după 16 ani
