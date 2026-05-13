Ramona Ioana Bruynseels (deputat AUR): „Guvernul Bolojan a distrus și ceea ce mai funcționa în economia românească”

Deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels acuză că măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan din ultimele 10 luni au îngropat până și ultimii indicatori ai economiei, care se aflau pe creștere anul trecut, așa cum o dovedesc datele INS. Potrivit parlamentarului, AUR a prezentat imediat după votul moțiunii de cenzură de săptămâna trecută soluțiile economice pentru ieșirea din criza actuală.

„Operația a reușit, pacientul este mort. Datele publicate astăzi de către INS lasă economia românească rece.

Sacrificiul românilor din ultimele 10 luni, care au strâns cureaua din cauza măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan, a fost în zadar. România este în criză. Suntem în recesiune tehnică. Am intrat în al treilea trimestru consecutiv de scădere al produsului intern brut.

Rata inflației a ajuns în luna aprilie la 10,7%. Scumpirile au lovit în plin toate alimentele, bunurile și serviciile. Energia electrică s-a scumpit cu peste 54%, combustibilii cu mai mult de 15%, iar pâinea, fructele, laptele au înregistrat scumpiri între 8% și 12%.

Economia țării a scăzut în primul trimestru cu 1,7% pe seria brută, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025. Șomajul a crescut de la 5,8%, în momentul preluării mandatului de către premier, la 6% în luna aprilie. Producția industrială a scăzut cu 2,2% față de primul trimestru al anului precedent.

Firește. Economia a fost făcută vraiște de fostele guvernări Ciucă și Ciolacu. Indiscutabil. Dar Guvernul Bolojan, venit pe cai mari, a îngropat-o.

După 10 luni de guvernare a coaliției conduse de Ilie Bolojan care a crescut TVA-ul la 21%, a taxat mamele, a tăiat de la studenți, a impozitat pensionarii, a luat banii de la bolnavii cronici, orice partid politic responsabil ar fi depus o moțiune de cenzură cu asemenea rezultate economice catastrofale.

Aceste motive fac absurdă susținerea PNL și USR pentru a-l (re)încorona pe Ilie Bolojan pe scaunul de premier cu puteri depline.

Spre deosebire de toate celelalte partide care acum urzesc tot felul de jocuri politice, AUR este singurul partid care a pus pe masă soluții concrete pentru salvarea economiei.

Săptămâna trecută, imediat după votul moțiunii de cenzură, am prezentat măsurile și soluțiile pentru a repara erorile guvernării Bolojan, care au băgat în criză țara.

Desființarea și comasarea instituțiilor aparatului de stat supradimensionat, reducerea evaziunii fiscale văzute și nevăzute prin implementarea taxării inverse a TVA, prioritizarea protejării capacităților sistemului energetic național, susținerea producătorilor români și exploatarea resurselor în favoarea României, sunt direcții și politici pe care ne vom concentra din momentul în care AUR va prelua guvernarea”, a declarat deputatul AUR, Ramona Ioana Bruynseels.