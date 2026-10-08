PNL nu intră în Guvernul lui Luca Niculescu. Decizia anunțată de Ilie Bolojan după întâlnirea cu premierul desemnat

PNL a decis să nu intre în viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu, după discuția purtată joi între acesta și liderul liberal Ilie Bolojan.
Liberalii sunt însă dispuși să voteze instalarea Executivului, în condițiile în care România are nevoie de un Guvern cu puteri depline pentru gestionarea problemelor bugetare și administrative. Ilie Bolojan a anunțat că i-a transmis direct lui Luca Niculescu decizia partidului.
Liberalii nu vor guvernare alături de PSD
Bolojan a precizat că PNL nu intenționează să participe la o guvernare în care se află PSD. Dacă social-democrații vor face parte din noul Executiv, liberalii spun că vor rămâne în opoziție.
PNL nu exclude însă susținerea parlamentară pentru instalarea Guvernului Niculescu. Decizia finală va depinde de programul de guvernare și de componența Executivului propus.
Liberalii cer, între altele, respectarea țintelor de deficit și limitarea cheltuielilor statului. Printre variantele discutate se află și un Guvern tehnocrat sau o formulă în care PSD și UDMR să participe alături de tehnocrați, fără ca PNL să intre la guvernare.
Ce așteaptă PNL de la noul Executiv
Bolojan a indicat că viitorul Guvern trebuie să rezolve rapid problemele bugetare, să asigure funcționarea serviciilor publice și să pregătească bugetul pentru anul 2027.
O altă prioritate este reducerea cheltuielilor astfel încât România să își respecte angajamentele privind deficitul. Liderul PNL a transmis înaintea întâlnirii cu Niculescu că țintele de deficit pentru 2027 și 2028 nu sunt negociabile.
PNL urmează să își stabilească oficial poziția după ce Luca Niculescu va definitiva programul de guvernare și lista miniștrilor. Liberalii vor convoca săptămâna viitoare Biroul Politic Național, unde va fi analizată formula propusă pentru noul Executiv.