Alertă meteo în România! Vântul va sufla cu până la 120 km/h
Vânt puternic în România
ANM a emis Cod galben de vânt puternic în România. Rafalele pot ajunge la 120 km/h la munte. Vezi zonele afectate și recomandările IGSU.
România se confruntă cu un nou episod de vreme severă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de vânt puternic, valabilă în zonele montane, unde rafalele pot ajunge la 120 km/h. Meteorologii avertizează că vremea se va menține instabilă până miercuri, 18 noiembrie, fiind prognozate și ploi însemnate cantitativ, precum și ninsori la altitudini mari.
Autoritățile le recomandă turiștilor să evite traseele montane, în special cele de pe creste, unde intensitatea vântului poate deveni periculoasă.
Cod galben de vânt puternic la munte. Rafale de până la 120 km/h
Potrivit ANM, atenționarea Cod galben este valabilă în intervalul 17 noiembrie, ora 06:00 – 18 noiembrie, ora 10:00.
În zonele montane, vântul va avea viteze de 70–90 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 90–120 km/h.
Condițiile meteorologice vor fi deosebit de dificile în zonele expuse, în special pe crestele montane, unde rafalele violente pot îngreuna deplasarea și pot pune în pericol siguranța turiștilor.
Ce alte regiuni din România vor fi afectate de vântul puternic
Pe lângă zonele montane, intensificări ale vântului sunt prognozate și în alte regiuni ale țării.
Potrivit informării meteorologice valabile până miercuri, 18 noiembrie, ora 20:00, vântul va avea viteze în general de 40–50 km/h, în special în vestul și sud-estul țării.
În intervalul menționat, intensificări ale vântului sunt așteptate și în sudul Banatului, Moldova și Dobrogea, în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice.
Ploi abundente și ninsori la munte. Unde se va depune strat de zăpadă
Episodul de vreme rea nu aduce doar vânt puternic. Meteorologii anunță și precipitații moderate cantitativ, în special în sud-vestul, vestul și nord-vestul României, precum și în zonele montane.
Cantitățile de apă vor ajunge local la 20–50 de litri pe metru pătrat.
În plus, la altitudini de peste 1.700 de metri, în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, vor predomina ninsorile. În aceste zone se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 5 centimetri.
Combinația dintre vântul puternic, precipitații și temperaturile scăzute poate determina condiții dificile de deplasare în zonele montane.
IGSU avertizează turiștii: evitați traseele montane
În contextul rafalelor care pot ajunge la 120 km/h, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) le recomandă turiștilor să evite deplasările pe traseele montane, în special în zonele de creastă.
Autoritățile atrag atenția că vântul foarte puternic poate provoca accidente și poate transforma drumețiile în situații periculoase.
Printre recomandările transmise se numără:
Amânarea drumețiilor montane până la îmbunătățirea condițiilor meteorologice.
Evitarea traseelor aflate pe creste și în zonele expuse rafalelor.
Informarea prealabilă asupra prognozei meteo și a avertizărilor emise de autorități.
Evitarea zonelor împădurite în timpul manifestării vântului puternic.
Respectarea indicațiilor salvamontiștilor și ale echipelor de intervenție.
Autoritățile recomandă prudență sporită în următoarele zile și îi sfătuiesc pe cei care intenționează să meargă la munte să urmărească permanent actualizările meteorologice.
Avertizările ANM pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteo.
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