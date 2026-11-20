Nou scandal-mostru în jurul Uniunii Salvați România (USR)! După Dominic Fritz, acum un alt greu din partid ar putea fi declarat incompatibil. Radu Miruță este verificat de Angenția Națională de Integritate (ANI), după ce ar fi ocupat în același timp funcția de expert judiciar și funcția de deputat. Într-un punct de vedere remis vineri, 20 noiembrie, pentru Realitatea PLUS, Radu Miruță a precizat că nu a fost informat "absolut deloc în legătură cu o eventuală verificare a ANI".
În decembrie 2020, Radu Miruță a fost ales deputat. În paralel, acesta avea calitatea de expert tehnic juridic, adică era autorizat să realizeze expertize solicitate de instanță în diferite procese, relatează Realitatea PLUS.
Potrivit sursei citate, un an mai târziu, în 2021, după ce a devenit parlamentar, Radu Miruță și-ar fi suspendat PFA-ul pentru a evita incompatibilitatea. Când judecătoria Mizil i-a cerut să realizeze o expertiză ar fi refuzat și a invocat faptul că nu mai poate desfășura această activitate. Numai că în ianuarie 2023 ar fi depus, totuși, expertize la Judecătoria Pitești și ar fi încasat 100 de lei, deși PFA-ul era suspendat în acea perioadă.
Mai mult decât atât, într-un alt dosar la Tribunalul Oradea ar fi întârziat 6 luni efectuarea unei expertize, deși instanța l-ar fi avertizat atunci că există riscul prescrierii faptelor.
În același an, în aprilie 2023, în adresa trimisă Ministerului Justiției, Radu Miruță a susținut că a notificat toate instanțele că nu poate efectua expertize, deși documentele ar arăta că realizase una la Pitești.
Ulterior PFA-ul său a redevenit activ în ianuarie 2024 și ar fi fost radiat abia în la sfârșitul anului.
Potrivit Realitatea PLUS, ANI îl verifică acum pentru incompatibilitate potrivit procedurilor, doar că instanța este cea care poate să îl declare incompatibil.
Ce spune Agenția Națională de Integritate
MIRUȚĂ RADU-DINEL, Deputat în Parlamentul României În perioada 02.06.2022-22.01.2023, a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară.
Prevederi legale încălcate: · art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilo
a transmis vineri, 20 noiembrie, Agenția Națională de Integritate (ANI) într-un comunicat.
Ce spune fostul ministru despre acuzațiile ANI
E o mizerie politică. Am întrebat înainte ANI și a spus că pot să fac expertiză
a declarat Radu Miruță, într-un drept la replică transmis Realitatea PLUS.