Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 nov. 2026, 18:09

O întâlnire urmărită de întreaga lume, informații din mijlocul evenimentelor și o corespondență exclusivă la Realitatea PLUS. Anamaria Păcuraru l-a avut în direct pe jurnalistul sârb Jan Klokočovnik, care a descris atmosfera de la Shenzhen și a vorbit despre mizele reuniunii dintre liderii SUA, Chinei și Rusiei.

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