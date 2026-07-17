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Petrișor Peiu (liderul senatorior AUR): „6 miliarde de euro, făcuți cadou fără licitație unei firme străine, în timp ce industria românească este ignorată”

Petrișor Peiu (liderul senatorior AUR)

Petrișor Peiu (liderul senatorior AUR)

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 17 iul. 2026, 10:39

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu acuză coaliția PSD-PNL-USR-UDMR că direcționează fără licitație contracte în valoare de aproximativ 6 miliarde de euro către compania germană Rheinmetall, în loc să investească în dezvoltarea industriei de apărare din România. Acesta susține că o astfel de decizie ridică semne de întrebare privind interesul național și solicită explicații cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii împrumutați de stat.

„Partidele PSD PNL USR UDMR au decis ca o treime din cei 17 miliarde de euro împrumutați de România să fie făcuți cadou fără licitație firmei germane Rheinmetall.
O firmă în care niciun investitor nu mai are încredere, de vreme ce prețul acțiunii s-a înjumătățit în ultimele șase luni!

În mod normal, investitorii s-ar fi bătut să cumpere acțiuni la o firmă care primește, fără nicio licitație, contracte de 6 miliarde de euro de la un stat. De ce nu o fac? Nu cumva pentru că nu au încredere că acele contracte se vor finaliza?

Atenție! PSD PNL USR UDMR au făcut cadou contracte de 6 miliarde unei firme cu cifra de afaceri de nici 10 miliarde de euro!
Dacă ne uităm cu atenție pe graficul de mai jos, nu cumva pare că puterea de la București vrea să salveze firma Rheinmetall? Oare de ce ar vrea niște politicieni să salveze o firmă străină?
Cu banii ăștia făceai industria privată de apărare din România să se învârtă după soare”, a declarat senatorul AUR, Petrișor Peiu.

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