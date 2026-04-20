Ora 17:00 Decizie crucială la PSD. Liderii social-democrații din toată țara votează propunerea de retragere a sprijinului pentru guvernul Bolojan - LIVE TEXT

Ore decisive pentru viitorul coaliției de guvernământ. De la ora 17:00, aproximativ 5.000 de membri PSD votează propunerea de retragere a sprijinului politic pentru guvernul Bolojan. Potrivit tuturor semnalelor din interior, votul va fi unul majoritar în favoarea ieșirii de la guvernare, urmând ca social-democrații să-și retragă și miniștrii. Ulterior, PNL și USR ar urma să organizeze ședințe ale conducerilor, pentru a analiza votul dat de PSD și a-și stabili acțiunile de viitor.

La ora 17:00, cei cinci mii de lideri și reprezentanți din teritoriu ai PSD vor răspunde, mare parte dintre ei online, prin DA sau NU, la următoarea întrebare.

UPDATE: Ordinea vorbitorilor la ședința conducerii PSD, care ale loc la Parlament, de la ora 17:00 (sursă: Realitatea Plus)

Ora 17:00 (aproximativ) - Sorin Grindeanu, discursul introductiv

- Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

- Bogdan Ivan, ministrul Energiei

- Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

- Radu Marinescu, ministrul Justiției

- Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății

- Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Vor mai vorbi:

- Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, online de la Timișoara

- Olguța Vasilescu, primarul Craiovei

- Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava – online din Suceava

- Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European

- Mihai Ghigiu, secretarul general adjunct al PSD

În jurul orei 18.00, este așteptat discursul principal al lui Sorin Grindeanu, după care urmează votul.