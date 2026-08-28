Primarul Capitalei își rezervă ultimul cuvânt: consilierii nu mai pot cere informații fără acordul lui Ciucu - DOCUMENT

O dispoziție dată de primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, prevede că solicitările de informații formulate de consilierii generali către aparatul de specialitate al Primăriei Capitalei și către instituțiile subordonate pot fi transmise doar cu acordul primarului general. Măsura limitează atribuțiile de control și informare ale aleșilor locali și ridică semne de întrebare privind respectarea prevederilor Codului administrativ.

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