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Politica· 1 min citire
NICUȘOR DAN: ROMÂNIA ESTE ANGAJATĂ SĂ REDUCĂ DEFICITUL ȘI SĂ IMPLEMENTEZE PNRR REVIZUIT
NICUȘOR DAN: ROMÂNIA ESTE ANGAJATĂ SĂ REDUCĂ DEFICITUL ȘI SĂ IMPLEMENTEZE PNRR REVIZUIT
Ce a declarat Nicușor Dan după întâlnirea cu Valdis Dombrovskis.
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