Minciunile din CV-ul lui Eugen Tomac, probele ținute la secret. Cum a fost exmatriculat de la doctorat -DOCUMENT

Ies la iveală detalii neștiute despre CV-ul lui Eugen Tomac. Potrivit jurnaliștilor de la Newsweek, consilierul onorific al președintelui a fost exmatriculat de la doctorat de către Universitatea București în anul 2012. El a început un doctorat intitulat „Educația națională în Basarabia în prima jumătate a secolului XX” pe care nu l-a terminat niciodată.

Într-un răspuns oficial, Universitatea București spune că Tomac a fost exmatriculat de la doctorat încă din anul 2012. Tomac s-a înscris la doctorat și a avut timp patru ani să îl termine, între 2006 și 2009.

Ulterior, i s-au mai acordat doi ani, o prelungire pentru a termina doctoratul. Pentru că termenul a expirat, în 2012, Universitatea București l-a exmatriculat.

După anul 2012, Tomac a fost consilier prezidențial, unde ar fi putut primi sporul de doctorat. Mai mult, el a trecut în toate documentele oficiale că a terminat doctoratul.

Eugen Tomac a fost în Parlamentul European în perioada 2019 - 2024, iar acum este la al doilea mandat. În plus, este consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan.