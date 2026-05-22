Ploi, vijelii și vânt puternic în mai multe regiuni din țară. Meteorologii anunță vremea rea până în weekend

Vremea rămâne instabilă în mai multe regiuni din România, iar meteorologii avertizează că ploile vor continua și în următoarele zile. În prezent, plouă în partea central-sudică a Munteniei, inclusiv în București, dar și local în Transilvania și Moldova, potrivit Realitatea PLUS.

Specialiștii spun că instabilitatea atmosferică se va accentua mai ales după-amiaza și seara, când sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. În unele zone pot apărea vijelii și căderi de grindină.

Cod galben de vânt în Moldova și nord-estul Munteniei

Meteorologii au emis și o atenționare cod galben de vânt, valabilă de vineri dimineață, de la ora 06:00, până seara la ora 21:00. Sunt vizate Moldova și nord-estul Munteniei, unde rafalele vor ajunge la viteze de 50-65 km/h. Totodată, în perioade scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot depăși local 15-25 l/mp, iar izolat chiar și 30 l/mp.

Instabilitatea atmosferică va continua și sâmbătă, mai ales în sudul și sud-vestul țării, unde sunt anunțate noi perioade cu averse și descărcări electrice. Ploi vor apărea local și în Transilvania, însă pe arii mai restrânse. De duminică, vremea începe să se mai stabilizeze. Vor mai fi ploi de scurtă durată în special după-amiaza și seara, în sud-vestul teritoriului.

Meteorologii spun că începutul săptămânii viitoare ar putea aduce o vreme mai liniștită, fără episoade importante de ploaie. Din punct de vedere termic, valorile se vor menține apropiate de cele normale pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 20 și 26 de grade în cea mai mare parte a țării, iar în Câmpia de Vest se pot atinge chiar și 28 de grade Celsius. În București, maxima zilei va ajunge la aproximativ 20-22 de grade.