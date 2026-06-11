Makaveli a fost reținut pentru 24 de ore, după audierile în scandalul banilor

Alexandru Zidaru, cunoscut în spațiul public drept Makaveli, a fost reținut joi după-amiază pentru 24 de ore, în urma audierilor-maraton de la sediul Poliției Economice. Influencerul va fi dus în arestul central al Poliției Capitalei, unde își va petrece noaptea.

Conform procedurilor, Makaveli va fi prezentat în cursul zilei de vineri la Parchet pentru noi audieri. Ulterior, magistrații vor stabili dacă va rămâne în spatele gratiilor sau dacă va fi impusă o altă măsură.

Influencerul a fost reținut de autorități într-un dosar de evaziune fiscală, fiind suspectat că ar fi ascuns veniturile realizate din activitatea sa de pe platforma TikTok.

Potrivit polițiștilor și procurorilor, prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la peste 500.000 de lei, suma totală situându-se în jurul sumei de 600.000 de lei.

Anchetatorii susțin că veniturile nedeclarate ar depăși 3 milioane de lei, provenite din colaborări și activități comerciale desfășurate online. Aceste sume nu ar fi fost evidențiate fiscal, motiv pentru care a fost deschis un dosar penal pentru evaziune fiscală.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații financiare și a eventualelor responsabilități suplimentare.