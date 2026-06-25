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Politica· 1 min citire
Incendiu puternic la un depozit de combustibil din Krasnodar după un atac cu dronă al Ucrainei
Incendiu Krasnodar, Rusia
Publicat25 iun. 2026, 08:35
Sursărealitatea.net
Un depozit de combustibil din Krasnodar a fost cuprins de flăcări în urma căderii unor fragmente provenite de la o dronă ucraineană, potrivit autorităților regionale.
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