George Simion, replică pentru Peter Magyar: „S-a îmbătat cu succesul electoral!”

Sursă: realitatea.net

Ce spune liderul AUR despre scandalul momentului

George Simion îi dă replica lui Peter Magyar în urma acuzațiilor privind parteneriatul cu Viktor Orban. Liderul AUR demontează declarațiile noului premier de la Budapesta, după ce președintele partidului Tisza a sugerat o colaborare politică controversată între București și Budapesta, scrie gandul.ro

George Simion respinge acuzațiile lui Peter Magyar privind incidentele de la Valea Uzului

Liderul AUR a reacționat după afirmațiile lansate de noul premier de la Budapesta, Peter Magyar, clarificând contextul evenimentelor din 2019 de la cimitirul de la Valea Uzului. George Simion a precizat că referirile politicianului maghiar vizează un episod mai vechi, petrecut la Dărmănești, județul Bacău, unde autoritățile locale au ridicat monumente în cinstea eroilor români căzuți în Primul Război Mondial. Președintele AUR a subliniat că, în ciuda controverselor care au urmat, demersul a fost unul de cinstire a memoriei soldaților și nu o încercare de a provoca tensiuni etnice.

Dreptul fiecărei națiuni de a-și onora eroii

Folosind un ton ironic față de detaliile bizare apărute în spațiul public, Simion a negat categoric că ar fi participat la manifestări nepotrivite în incinta cimitirului, menționând că nu cunoaște nici dansurile tradiționale maghiare, nici pe cele românești în asemenea contexte. Acesta a explicat că disputa din anul centenarului a pornit de la contestarea unor cruci ridicate pentru soldații români, considerând că s-a încercat o reinterpretare a istoriei locale. Liderul AUR a adăugat că orice cimitir ar trebui respectat ca loc de odihnă veșnică, indiferent de naționalitatea celor înhumați, și că nu este momentul pentru a „dezgropa morții” sau pentru a alimenta conflicte depășite.

„Beția puterii” și mizele politice de la Budapesta

În ceea ce privește motivația din spatele declarațiilor lui Peter Magyar, George Simion este de părere că noul lider de la Budapesta a recurs la o retorică agresivă pentru a-și consolida poziția în fața propriului electorat. Simion a pus atacurile pe seama unui entuziasm post-electoral exagerat, sugerând că succesul obținut în fața parlamentului maghiar i-ar fi oferit lui Magyar o falsă senzație de putere. Potrivit președintelui AUR, politicianul maghiar a fost dezinformat cu privire la evenimentele din România și încearcă acum să gestioneze presiunile ideologice ale alegătorilor săi prin declarații incendiare la adresa vecinilor.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026