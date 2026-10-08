Elena Udrea și Ion Cristoiu, față în față la Realitatea PLUS: „Arhitectura Puterii” – două perspective, adevăruri incomode

Elena Udrea și Ion Cristoiu se întâlnesc într-un nou proiect marca Realitatea Plus, dedicat culiselor puterii, mecanismelor de influență și deciziilor care se iau dincolo de lumina reflectoarelor. „Arhitectura Puterii” promite un dialog direct și perspective diferite asupra jocurilor de putere și a lucrurilor care, de multe ori, rămân nespuse.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre arhitectura puterii