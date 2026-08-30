Politica· 1 min citire

Dominic Fritz visează la Cotroceni? Planul liderului USR pentru 2030

Dominic Fritz

Dominic Fritz

Realitatea de Ialomita
Scris deRealitatea de Ialomita
Publicat30 aug. 2026, 07:13
SursăRealitatea PLUS

Dominic Fritz are de gând să candideze pentru fotoliul de președinte, în 2030! Dezvăluirea a fost făcută chiar de unul dintre oamenii săi, deputatul USR Cezar Drăgoescu, chiar aici în platoul emisiunii "Tunurile pe politicieni".

„Nu ne spuneți nici dumneavoastră, nici domnul Câciu, nici nimeni din lumea asta cine să fie sau să nu fie președinte la USR.

Președintele USR îl aleg membrii USR. Chiar dacă nu va mai fi primar, va rămâne președinte USR. Poate va fi președintele României în 2030... poate va fi președintele României în 2030...”, a declarat deputatul USR.

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