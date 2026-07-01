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Politica· 2 min citire
Bolojan: Parlamentul trebuie să adopte legea salarizării unice 'cu toate neajunsurile, cu toate nemulțumirile'
Ilie Bolojan
Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că proiectul de lege privind salarizarea în sistemul bugetar trebuie adoptă în sesiunea extraordinară a Parlamentului, 'cu toate neajunsurile' sale.
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