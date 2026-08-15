Acciza la motorină scade cu 20%. Șoferii spun că măsura nu este suficientă

Publicat 15 aug. 2026, 15:52 Actualizat 15 aug. 2026, 15:54 Sursă Realitatea PLUS

În timp ce România traversează crize suprapuse, statul vine cu praf în ochi pentru români! De mâine, intră în vigoare reducerea accizei la motorină cu 20%. Asta înseamnă că un plin de 50 de litri se va ieftini cu 34 de lei. Șoferii susțin că măsura nu este suficientă.

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