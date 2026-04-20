"Actuala guvernare duce România în prăpastie" - George Simion, mesaj de ultimă oră despre haosul din Coaliție

Președintele AUR George Simion a transmis, luni, un mesaj ferm din plenul Parlamentului, acolo unde membrii Partidului Alianța pentru Unirea Românilor au susțin o conferință de presă privind principalele subiecte de pe scena politică.

Critici la adresa coaliției de guvernare și avertisment privind criza politică

„Din păcate, actuala coaliție duce România în prăpastie și este o criză politică abia la început. Vă anunțăm că astfel de conferințe publice vor avea loc, probabil, zilnic, în funcție de ceea ce se întâmplă, pentru a prezenta întregii societăți românești soluția Alianței pentru Unirea Românilor, poziția noastră și dorința ca această criză politică, socială și economică să ia sfârșit cât mai repede. Au de suferit românii.

Reacție la declarațiile lui Nicușor Dan și Sorin Grindeanu

Din păcate, am ajuns într-un punct critic, iar situația țării este dramatică. Noi alegem să rămânem alături de poporul român. Criticăm în termenii cei mai duri exprimările pe care Nicușor Dan le-a avut în ultima săptămână față de Alianța pentru Unirea Românilor și față de 30-40% - nu știm exact - o parte importantă a românilor care ne susțin, ne-au acordat votul lor și ne vor acorda votul și pe viitor. Nu este o poziție demnă de președinte, Nicușor Dan își depășește atribuțiile și, tocmai de aceea, nici poziții ca ale dumnealui și nici poziții ca ale președintelui Sorin Grindeanu - președintele PSD - nu considerăm că le fac cinste.

Despre coaliția de guvernare și posibile schimbări politice

Această coaliție toxică pentru România va sfârși. Este o problemă de zile, de săptămâni. AUR nu este unealta unora sau altora și nu ne vom implica în certurile iresponsabile dintre ei. Oamenii care spuneau că sunt maturi și că au format această coaliție în decembrie 2024, dând dovadă de maturitate și interes pentru români, arată acum că împăratul este gol, că nu sunt deloc maturi, ci iresponsabili. Primul nostru mesaj către ei ar fi ca, în aceste zile, să dea dovadă de maturitate.

Apel la responsabilitate și reconciliere națională

Totodată, atragem atenția românilor - unii dintre ei obișnuiți de uneltele de propagandă să vadă în noi vinovatul de serviciu și cel mai mare rău pentru România - că este o naivitate să crezi că aceiași oameni care au creat criza ne vor scoate din ea. Este nevoie de reconciliere națională, de responsabilitate și de o schimbare. Veți întreba, cu siguranță, și vom răspunde la toate întrebările dumneavoastră la final.

Poziția AUR privind alegerile anticipate

Nu suntem pe post de Baba Vanga, nu suntem pe post de analiști politici să comentăm diferite faze care demonstrează imaturitatea partidelor din coaliție. Poziția AUR, exprimată în ultimele săptămâni și luni, rămâne aceeași. Ne dorim întoarcerea la democrație, la voința poporului român. Ne dorim alegeri anticipate, care, cu siguranță, vor arăta o altă arhitectură politică și îl contrazic chiar și pe Nicușor Dan. Din acest punct de vedere, președintele Călin Georgescu a avut dreptate și a avut dreptate de multe ori. De aceea, din punctul meu de vedere, românii trebuie să stea liniștiți.

Despre moțiunea de cenzură și scenariile politice

AUR rămâne alături de poporul român. Nu are rost să se impacienteze unii și alții. Vom vota eventuale moțiuni de cenzură și vom depune propria noastră moțiune. Totodată, vrem să vedem ce se întâmplă. Dacă, până la urmă, PSD oprește acest balet putere-opoziție și se decide să îl demită pe Ilie Bolojan, vrem să știm care sunt următorii pași.

Dacă pleacă Ilie Bolojan și vine o altă copie, poate mai palidă, poate mai puțin încruntată, nu va ajuta ca poporul român să o ducă mai bine și nu ne va ajuta pe noi, AUR, să atingem pacea socială și reconcilierea dorită. Trebuie să vedem care sunt pașii următori. Îi așteptăm pe toți la dialog.

Poziția partidului privind listarea companiilor de stat

Suntem deschiși să discutăm transparent, public, informând toți românii, prin intermediul dumneavoastră și al rețelelor de socializare, despre discuțiile pe care le purtăm în interesul poporului român. Tocmai pentru că ne interesează interesul național, astăzi și mâine vom depune două proiecte legislative foarte importante, având în vedere iresponsabilitatea - aș spune chiar minciuna - din spațiul public din ultima săptămână, legată de listarea pe bursă a unor companii, de vânzarea unor pachete minoritare sau majoritare din companii de stat, care, în 35 de ani, au fost gestionate prost sau foarte prost. Și nu noi am fost la guvernare.

Nu AUR, nu George Simeon, nu Călin Georgescu sunt vinovați pentru criza economică. Noi venim cu soluții. De aceea, poziția AUR, pe care o veți regăsi în proiectele legislative de astăzi și în cele care urmează, este că nu avem nicio problemă cu listarea pe bursă, însă avem o problemă cu înstrăinarea activelor strategice ale României.

Propunem un prag de două treimi care să rămână la statul român. În companiile unde nu mai există această majoritate, cum este Electrica, statul român să dețină votul de AUR. Totodată, vom veni cu o propunere legislativă inițiată de europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, care să prevină preluarea ostilă a companiilor de stat.

Tocmai de aceea, invit toți românii să ni se alăture, pentru că trăim un moment greu. Vom depune aceste proiecte legislative în cascadă, până când cei de la PSD vor decide dacă se delimitează sau nu de Ilie Bolojan, pentru că nu noi suntem vinovați de acțiunile nocive pe care această coaliție și acest guvern le-au luat în ultimele 10 luni și pe care vor să le continue”, a declarat George Simion.