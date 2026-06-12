Salariul mediu net a scăzut în aprilie 2026 față de martie. Domeniile în care angajații primesc cele mai mari salarii
Salariu
Câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 lei în aprilie 2026, în scădere cu 162 lei (-1,6%) față de martie 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Câștigul salarial mediu net s-a situat la 5.843 lei, cu 95 lei mai puțin față de luna anterioară, reprezentând tot o scădere de 1,6%.
Comparativ cu aprilie 2025, salariul mediu net a crescut cu 3,5%, însă indicele câștigului salarial real a fost de 93,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce indică o erodare a puterii de cumpărare în termeni reali. Față de martie 2026, indicele câștigului salarial real a fost de 97,6%.
Topul celor mai mari și mai mici salarii
Cele mai mari câștiguri salariale medii nete s-au înregistrat în:
Extracția petrolului brut și a gazelor naturale – 15.429 lei
Activități de programare și consultanță IT – 14.249 lei
La polul opus se află:
Pescuitul și acvacultura – 2.915 lei
Activități de asistență socială fără cazare – 2.955 lei
De ce a scăzut salariul față de martie
INS explică că mișcările din aprilie au fost influențate aproape în egală măsură de creșteri și scăderi. Creșterile au fost generate de prime ocazionale (trimestriale, anuale, de Paște), drepturi în natură, sume din profit și realizări superioare de producție. Cea mai spectaculoasă creștere a fost înregistrată în extracția petrolului și gazelor naturale (+41,3%), urmată de mai multe industrii cu avansuri între 4,5% și 9%.
Scăderile au fost cauzate, în principal, de absența primelor acordate în luna martie. Cele mai mari reduceri s-au înregistrat în producția cinematografică și TV (-24,6%), fabricarea produselor din tutun (-23,7%) și în mai multe sectoare financiare și de servicii, cu scăderi între 10% și 17,5%.
Situația în sectorul bugetar
În administrația publică, câștigul salarial mediu net a scăzut ușor (-0,3%), la fel ca în învățământ (-2,2%). Singurul sector bugetar care a consemnat o creștere a fost sănătatea și asistența socială (+0,7%).
Raportat la octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a ajuns la 245,0%, cu 6,1 puncte procentuale sub nivelul din martie 2026.
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